David Cole (EMX Royalty Corp.) Interview - Eine anlaufende Royalty-Cashmaschine

00:40 EMX hat einen erstaunlichen Anstieg hinter sich

01:30 Vergleichs-Chart - Outperformer!

02:10 Das EMX Geschäftsmodell - Royalty-Generierung

03:20 Royalties sind ein grandioses Finanz-Instrument mit Optionalitäten

04:45 EMX verfügt über erhebliche Barmittel

05:00 Ein weltweites Portfolio

06:20 Aktueller Fokus auf Top-Bergbau-Rechtsbereiche

07:30 Ein Deal sticht aus allen hervor - Malmyzh

08:30 40% Rendite auf Investments pro Jahr

09:15 Fast 1 Million Hektar Mineralrechte

10:20 Eine Schlüssel-Royalty in Nevada - Leeville

11:15 Timok ist ein Company-Maker, eines der größten Au-Cu-Projekte weltweit



12:45 Chinesen treiben Timok schnell voran

14:00 Das Interesse an Projekten in Norwegen und Schweden steigt

15:25 2021 wird viel Cashflow bringen

16:40 Balya in der Türkei soll ebenfalls hohen Cashflow bringen

17:50 EMX setzt sein Geld sehr vorsichtig ein

18:20 Rawhide in Nevada soll bald Dividenden abwerfen

18:50 Ein Blick auf EMX für Royalty-Investoren sollte sich lohnen

David Cole, Präsident & CEO von EMX Royalty Corp. (NYSE: EMX, TSX: EMX, WKN: A2DU32), unterhält sich mit Jan Kneist. Royalty-Unternehmen bieten die Möglichkeit, am Rohstoff-Boom zu partizipieren und gleichzeitig die Risiken zu vermindern. Dennoch unterscheidet sich EMX von den Branchengrößen. Das Geschäftsmodell der Prospekt-Generierung schafft selbst neue Royalties. Mit Malmyzh erreichte EMX einen Meilenstein und großen Bargeldzufluß und mit Timok ist ein weiterer „Company Maker“ im Portfolio. Der Cashflow in den nächsten Jahren wird deutlich ansteigen und mit dem vorhandenen Bargeld kann man weitere Deals und strategische Investments erwarten.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.