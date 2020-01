WHO erklärt Coronavirus zu Gesundheitsnotstand auf internationale Ebene

Der Preis des sicheren Hafens Gold ging am Freitag leicht zurück, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte, dass es zuversichtlich in Chinas Fähigkeit sei, den Virus-Ausbruch unter Kontrolle zu behalten, so berichtet Investing.com Die WHO erklärte am Donnerstag, dass die Coronavirus-Epidemie in China nun auf internationaler Ebene als ein öffentlicher Gesundheitsnotstand gelte. Die Organisation erklärte jedoch, dass Reise- und Handelsverbot nicht notwendig seien, während Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus Chinas Handhabung des Ausbruchs lobte.Sprecher des Internationalen Währungsfonds, Gerry Rice, erklärte, dass sich China und der Rest der Welt schnell erholen könnten, wie man während des SARS-Ausbruchs 2002 bis 2003 feststellte, das ebenso ursprünglich aus China stammte.© Redaktion GoldSeiten.de