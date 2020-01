Kitco: Eine Menge Angst herrscht dort draußen

Als der Goldpreis 2019 und Anfang 2020 neue Rekordhochs erreichte, standen die Leute Schlange, um das Edelmetall zu erwerben, so heißt es auf Kitco News . Grund dafür sei die Angst vor dem ewig steigenden Aktienmarkt gewesen, so die amerikanische Schmuckverkäuferin Tobina Kahn.Es gäbe aktuell mehr Leute, die Gold verkaufen als es kaufen, erklärte sie. "Es gibt derzeit eine Menge Angst dort draußen, die Gold unterstützt. Dort draußen tobt ein Virus. Das ist mehr als nur schlecht. Die Leute bilden sich ihre eigene Meinung aus dem, was sie in den Nachrichten hören", so Kahn.Die wirtschaftliche Situation sieht trostlos aus und die alternde Bevölkerung, die länger lebt, braucht zusätzliche Finanzmittel."Die Leute realisieren, dass etwas mit dem Aktienmarkt nicht stimmt. Der durchschnittliche Amerikaner wird intelligenter. Er realisiert, dass es da etwas Falsches an der mathematischen Gleichung gibt... Warum steigen die Technologieaktien so stark? Die Leute sehen es als ein falsches Sicherheitsgefühl", meinte Kahn.Kahn erwartet, dass der Goldpreis bis Jahresende aufgrund geopolitischer Unsicherheiten, die Gold unterstützen, auf etwa 1.800 Dollar je Unze steigen wird."Wenn Zentralbanken wie China und Russland aufhören, Gold zu kaufen, dann mache ich mir erst Sorgen."© Redaktion GoldSeiten.de