MegumaGold Corp. gibt Akquisition im Goldenville Gold District bekannt

Halifax, Nova Scotia - MegumaGold Corp. (CSE: NSAU, OTC: NSAUF, FWB: 2CM2) ("MegumaGold" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Kauf- und Verkaufsabkommen zur Akquisition von 193 Mutungsfeldern (Mining Claims) abgeschlossen hat. Die Mutungsfelder liegen angrenzend und im Streichen von MegumaGolds Goldprojekt Greater Goldenville in Nova Scotia (die "Akquisition")."MegumaGold bietet unseren Aktionären ein erhebliches Investitionsangebot und steht an erster Stelle in der Goldexploration in Nova Scotia. Unsere unternehmenseigenen Bergbaurechte im Goldenville Gold District (Goldbezirk) sind in ihrer Größenordnung unerreicht, was durch die heutige Akquisition noch verstärkt wird. Wir sind begeistert von dem Potenzial für MegumaGold im Goldenville Gold District und in anderen Bereichen unserer hervorragenden Goldexplorationsflächen in Nova Scotia ", erklärte Theo Van de Linde, President von MegumaGold.Vor der Akquisition verfügte MegumaGold über 240 Mutungsfelder. Die Anzahl der zusammenhängenden und im Streichen liegenden ausgedehnten Grundbesitzanteile des Unternehmens im Goldenville Gold District steigt von 233 Mutungsfeldern auf 437 Mutungsfelder, wodurch die operative Basis und das Explorationsportfolio des Unternehmens in der unmittelbaren Umgebung um ca. 82 % erheblich erweitert werden.Nach der Akquisition bestätigt MegumaGold ebenfalls, dass sie der größte Claim-Eigentümer im Goldenville Gold District sind.Eine Karte des Grundbesitzes des Unternehmens finden Sie unter folgendem Link:KARTE DER NEUEN GEBIETEWeitere Informationen zu MegumaGolds Goldprojekt Greater Goldenville finden Sie unter:https://megumagold.com/projects/greater-goldenville-area/Die im Rahmen der Akquisition zusätzlich erworbenen Claims wurden von einem unabhängigen Verkäufer zu Kosten erworben, die in etwa den an die Regierung von Nova Scotia gezahlten Gebühren für Bergbaulizenzen entsprachen. Im Zusammenhang mit dem Kauf wurde eine Brutto-Royalty in Höhe von 2 % gewährt.MegumaGold ist ein kanadisches Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Rohstoffliegenschaften befasst. Das Unternehmen konzentrierte sich bei seinen Explorationsarbeiten auf die Erschließung der der Meguma Supergroup in Nova Scotia. Infolgedessen hat das Unternehmen ein strategisch positioniertes ausgedehntes Landpaket von 107.114 Hektar im Meguma Gold District zusammengestellt. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: http://www.MegumaGold.com.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Mr. Regan Isenor,Chief Executive OfficerTel.: 902-233-4381info@meguamgold.comwww.megumagold.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.