Silber und Gold - Nicht täuschen lassen!

Silber hat sich ohne Frage gut von seinem Abverkauf erholt, dennoch müssen wir bei der Einschätzung bleiben, dass Silber nochmals deutlich zurückkommt. Wir dürfen uns von dem Kursgeschehen nicht täuschen lassen. Aktuell hat Silber lediglich das imminente Geschehen unter Kontrolle, im größeren Bild, bleibt es massiv angeschlagen und alles spricht für ein weiteres Tief unter den diese Woche angelaufenen $17.28.Solange sich das übergeordnete Bild nicht lichtet und wir hier wieder klar ein Kaufsignal haben, welches auch strukturell vom Markt gestützt wird, werden wir keine weiteren Longs eingehen. Wir erwägen sogar, bei einem weiteren Rücklauf über $18 unsere Positionen weiter abzubauen und den bislang verpassten Short nachzuholen.Zu Gold schrieben wir bereits am Mittwoch: Durch den starken Abverkauf in den Edelmetallen haben wir heute darauf reagiert und eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg im Goldmarkt verschickt. Wir sind seit heute mit einer Gegenposition im Goldmarkt investiert und haben in der Kurznachricht genau erklärt wie Positionen jetzt gehandelt werden können um auf den Abverkauf zu reagieren! Silber/SLV und der GLD werden folgen sobald unsere Indikatoren anschlagen.Zusammengefasst sehen wir aktuell sich die Korrektur weiter ausbauen bevor es wieder zu einem nachhaltigen Anstieg kommt. Wir haben im Gold bereits Mitte der Woche reagiert und werden dies sobald sich die Möglichkeit beim Silber und SLV ergibt auch tun. Noch halten wir zum Wochenschluss die Füße still. Zum Wochenbeginn kann sich die Situation jedoch bereits ändern wenn der Markt eine direkte Entscheidung sucht und wir werden dann zeitnah handeln.© Philip Hopf