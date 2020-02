Lynas Corporation Ltd.: Genehmigüng für Endlagerstätte

LYNAS gab bekannt, dass man von der Regierung in Pahang eine Genehmigung für eine neue Endlagerstätte erhalten hat: Link Lynas Corporation hat die einheimische Gading-Gruppe mit der Abwicklung beauftragt. Gading gehört zu einem malaysischen Unternehmenskonglomerat und verfügt über eine Lizenz für die Entsorgung von Industrieabfällen für die Ostküstenregion der malaysischen Halbinsel.Gading wird den gesamten Prozess, einschließlich Design, Bau, Betrieb und Kontrolle übernehmen. Diese neue Endlagerstätte, auf der Lynas die schwach radioaktiven Produktionsrückstände entsorgen wird, kostet voraussichtlich knapp 100 Millionen USD.Bis Juni 2020 sind 10 Millionen USD fällig, die nächsten Zahlung in den Folgejahren:Eine Meldung, die eher neutral einzuschätzen ist. Gut ist, dass man eine Genehmigung und einen Ort von der Regierung erhalten hat, um diese Lagerstätte zu bauen.Die Kosten für die Anlage sind nicht gerade günstig, doch Lynas hatte im Vorfeld bereits mit Kosten in dieser Höhe kalkuliert.Wichtiger erscheint mir nun, ob die Regierung dem Unternehmen mit dem Bau dieser Anlage dann auch die Produktionslizenzen verlängert und die Produktionslimitierungen nach oben setzt. Dies könnte der positive Aspekt an der Geschichte werden.Die Aktie erholte sich heute um knapp 2%:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.