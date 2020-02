Medusa Mining Ltd.: Tunnelbau für die Zukunft

Medusa gab heute bekannt, dass man in den kommenden Monaten mit dem Bau eines Tunnels auf der Co-O Goldmine beginnen wird, um so die tiefer liegenden Goldvorkommen abzubauen: Link Laut der Pressemeldung wurden diverse Optionen ausgelotet und am Ende machte der Bau des Tunnels das Rennen. Alternativ hätte man einen neuen Schacht bauen können, doch mit dem Tunnel (5,3 mal 5,3 Meter) erhofft sich Medusa Mining eine deutlich höhere Flexibilität in der Produktion.Die Kosten sollen insgesamt bei 48 Millionen USD liegen und das Management geht aktuell davon aus, dass man diese Investition über den vorhandenen Cash-Bestand (25 Mio. USD) und den laufenden Cash-Flow stemmen kann. Zur Sicherheit will man sich noch eine Kreditlinie einräumen lassen. Der Tunnelbau soll 36 Monate dauern und die Kosten werden sich entsprechend auf diesen Zeitraum verteilen.Das Unternehmen verspricht sich davon eine höhere Produktion, da man natürlich über einen solchen Tunnel mehr Material an die Oberfläche schaffen kann, als mit einem Schacht.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.