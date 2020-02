Kitco-Umfrage: Ängste vor Virus schüren Goldrally

Die Teilnehmer der wöchentlichen Kitco-Umfrage über die zukünftigen Goldpreisentwicklungen blieben bullisch gegenüber dem gelben Edelmetall, wobei Trader und Analysten anhaltende Sorgen um negative Auswirkungen auf die Wirtschaft aufgrund des Coronavirus unter anderem als Grund anführten, so berichtet Kitco News Diesmal gaben 17 Marktexperten ihre Meinung für die Wall Street ab. Davon waren 14 (82%) der Ansicht, dass der Goldpreis in dieser Woche steigen wird. Drei Teilnehmer (18%) erwarten einen Goldpreisrückgang, während keiner der Befragten neutral blieb.Zudem nahmen auch 995 Kleinanleger an der Umfrage teil. Von diesen waren 687 (69%) der Meinung, dass Gold in dieser Woche steigen wird. Weiter 163 (16%) prognostizierten einen Preisrückgang, während 145 (15%) Befragte einen Seitwärtsmarkt erwarteten.© Redaktion GoldSeiten.de