Euro Manganese: Aktueller Stand der kommerziellen Aktivitäten und der Demonstrationsanlage

- 50 % der Kapazität der Chvaletice-Demonstrationsanlage wurde Kunden bereitgestelltVancouver, 3. Februar 2020 - Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX: EMN) (das "Unternehmen" oder "EMN") (TSX-V / ASX: EMN) (das "Unternehmen" oder "EMN") gibt bekannt, dass das Unternehmen bis dato über 50 % der hochreinen Manganprodukte, die in der geplanten Demonstrationsanlage des Manganprojekts Chvaletice ("DA") hergestellt werden, potenziellen Kunden zur Prüfung, Bewertung und Qualifizierung der Lieferkette bereitgestellt wurden.Mehrere Kunden haben Interesse bekundet, hochreine Manganprodukte aus dem Manganprojekt Chvaletice zu beziehen, die DA-Produkte zu testen und den Qualifizierungsprozess für die Lieferkette diese Produkte einzuleiten. Zu diesen Parteien zählen Hersteller von Batterien, Vorläufern und Kathoden für Elektrofahrzeuge sowie Unternehmen aus den Bereichen Chemie, Aluminium und Stahl sowie Hersteller von Elektrofahrzeugen.Das Manganprojekt Chvaletice zielt auf die Produktion von hochreinem elektrolytischem Manganmetall und Mangansulfat-Monohydrat ab. Diese Produkte werden frei von Selen und Chrom sein und laut Planung nur sehr geringe Mengen schädlicher Verunreinigungen enthalten.Im Jahr 2019 schloss das Unternehmen die Planung und das Design für den Bau und die Inbetriebnahme der DA in der Tschechischen Republik ab, um mehrere Tonnen umfassende Fertigproduktgroßproben des hochreinen Mangans für die Kundenbewertung bereitzustellen. Im Dezember 2019 berichtete das Unternehmen, dass es ein Abkommen über die Lieferung einer schlüsselfertigen Demonstrationsanlage zu einem Festpreis von 2,5 Mio. USD einschließlich Fertigung, Lieferung, Inbetriebnahme, Laboreinrichtung und eines Bedienerschulungsprogramm abgeschlossen hat. Das Abkommen enthält Leistungs- und Ausführungsgarantien. Die Kosten für Installation, Infrastruktur und Betrieb der Demonstrationsanlage über ein Jahr werden auf weitere 2,5 Mio. USD geschätzt. Vorbehaltlich der Finanzierung und des Abschlusses des Genehmigungsverfahrens zielt das Unternehmen auf die Fertigstellung und die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage im vierten Quartal des Kalenderjahres 2020.Bis dato wurden über 50 % der im ersten Betriebsjahr der Demonstrationsanlage geplanten Produktion dieser Produkte mehreren Kunden zur Prüfung und Qualifizierung zugeteilt. Zu diesen Parteien und ihren Märkten zählen: Ein weltweit führender Teilnehmer in der Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien, der die Produkte in NMC-Kathoden verwenden wird; ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien im großen Maßstab spezialisiert, und die Produkte in NMC-Kathoden verwenden wird; ein globales Unternehmen aus dem Chemikalien- und Spezialmaterialiensektor, das die Produkte in Metallhydrid für Hybridautomobilanoden verwenden wird; und ein bedeutender Stahlproduzent, der die Produkte in Spezialstählen verwenden wird. Nach erfolgreichem Abschluss der Tests und Evaluierungen durch diese und potenzielle andere Parteien sowie vorbehaltlich einer Produktionsentscheidung auf der Grundlage der Ergebnisse einer zurzeit laufenden Machbarkeitsstudie beabsichtigt das Unternehmen, auf langfristige kommerzielle Abnahmeabkommen für die Lieferung von hochreinem elektrolytischem Manganmetall und/oder hochreinem Mangansulfat-Monohydrat hinzuarbeiten.Herr Marco Romero, CEO von EMN, kommentierte: "Wir sind sehr ermutigt durch das Interesse potenzieller Kunden an der Bewertung und Qualifizierung der Manganprodukte aus Chvaletice. Dies bekräftigt unsere Ansicht, dass sich das Manganprojekt Chvaletice zu einem umweltschonenderen und strategisch wichtigen Teilnehmer an der internationalen Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien und Spezialmanganprodukte entwickeln wird. Gespräche und Verhandlungen laufen mit mehreren Parteien in Europa, Asien und Nordamerika. Wir erwarten, dass wir den Rest der Produktion des ersten Betriebsjahres der Demonstrationsanlage in naher Zukunft zuteilen können. Letztendlich würden wir damit rechnen, mit einigen oder allen dieser Parteien Verhandlungen über Abnahmeabkommen aufzunehmen."Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Weiterentwicklung des Manganprojekts Chvaletice in der Tschechischen Republik liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das geplante Projekt umfasst die Wiederaufbereitung einer signifikanten Manganlagerstätte, die in historischen Bergbaurückständen beherbergt ist, und strategisch im Zentrum Europas liegt, einem aufstrebenden Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen. EMNs Zielsetzung ist, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltschonenderer Anbieter hochreiner Manganprodukte zu werden, der sowohl die Lithium-Ionen-Batterie-Branche als auch die Hersteller von Spezialstahl, Hochtechnologiechemikalien und Aluminiumlegierungen beliefert.Marco A. Romero, President & CEOTel. +1-604-681 1010 ext. 101Fausto Taddei, Vice President, Corporate DevelopmentTel. +1-604-681 1010 ext. 105info@mn25.cawww.mn25.caIm deutschsprachigen Raum:AXINO Media GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.