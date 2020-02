Perth Mint: Absatzzahlen von Gold & Silber im Januar 2020

Die Prägestätte Australiens, die Perth Mint , veröffentlichte heute auf ihrem Blog die aktuellen Verkaufszahlen von Gold und Silber in Form von Münzen und Barren im Januar 2020. Verglichen mit dem Vormonat ergab sich ein Minus bei den Goldverkäufen und ein Plus bei den Silberverkäufen.Im Januar 2020 verkaufte man insgesamt 48.299 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren. Dies stellt eine Abnahme um 30.613 Unzen verglichen mit den 78.912 Unzen dar, die im Dezember 2019 verkauft wurden. Im Jahresvergleich ergibt sich hingegen ein Plus von 17.110 Unzen; im Januar 2019 beliefen sich die Absatzzahlen auf 31.189 Unzen Gold.Im ersten Monat des neuen Jahres verkaufte man zudem 1.450.317 Unzen Silber in Münz- und Barrenform. Das stellt eine Steigerung um 88.594 Unzen Silber dar; im vorherigen Monat beliefen sich die Silberverkaufszahlen auf 1.361.723 Unzen. Im Jahresvergleich ergab sich ein Anstieg um 621.463 Unzen Silber; damals verkaufte man 828.854 Unzen des grauen Edelmetalls.© Redaktion GoldSeiten.de