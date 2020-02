US Mint: Verkaufszahlen American-Gold-Eagle für Januar 2020

Vor kurzem veröffentlichte die US-amerikanische Prägestätte U.S. Mint die neusten Daten zu den Verkaufszahlen der Anlagemünze " American Eagle " in Gold per Ende Januar 2020. Den Zahlen zufolge stieg die Anzahl der verkauften Goldmünzen im Vergleich zum Vormonat, ging jedoch im Jahresvergleich zurück.Im ersten Monat 2020 wurden 34.000 Unzen der American-Eagle-Goldmünzen verkauft. Im vorherigen Monat waren es nur 2.000 Unzen; somit ergibt sich ein Plus von 1.600% verglichen zu Dezember 2019. Im Vergleich zu den Verkaufszahlen im Januar 2019 ergab sich hingegen ein Minus von 81,67%; damals verkaufte man 185.500 Unzen Gold.Die Anzahl der verkauften 1-Unzen-Münzen belief sich im Januar 2020 auf 19.500 Unzen. Verglichen zum Vorjahreszeitraum, als man 44.500 1-Unzen-Goldmünzen verkaufte, verzeichnete man somit ein Minus um 56,18%.Im Vormonat verkaufte man hingegen nur 2.000 Stück der 1-Unzen-Münzen; dies entspricht im Monatsvergleich einem Plus von 875,00%.© Redaktion GoldSeiten.de