U.S. Mint: Absatzzahlen Silbermünzen American Eagle Jan. 2020

Kürzlich gab die US-amerikanische Prägestätte U.S. Mint die neusten Absatzzahlen der Anlagemünze " American Eagle " in Silber bekannt. Aus den Daten geht hervor, dass im Januar 2020 insgesamt 2.298.000 Unzen der Silbermünzen verkauft worden sind.Verglichen zum vorherigen Monat, in dem keine einzige Silbermünze verkauft wurde, stellt dies eine enorme Zunahme dar.Im Januar 2019 wurden hingegen 4.017.500 Unzen Silbermünzen verkauft, was im Jahresvergleich ein Minus von 42,80% darstellt.© Redaktion GoldSeiten.de