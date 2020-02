Keith Neumeyer überzeugter denn je: Silber wird dreistelligen Bereich erreichen

Keith Neumeyer, der CEO der Minengesellschaft First Majestic Silver, rechnet damit, dass der Silberpreis den dreistelligen Bereich erreichen wird. In einem Videointerview mit Daniela Cambone vom Nachrichtenportal kitco.com erklärte er am Rande der Vancouver Resource Investment Conference seine bullische Einstellung.Der Edelmetallexperte habe bereits seit einigen Jahren Silberpreise im dreistelligen Bereich erwartet und sei nun noch enthusiastischer, allerdings sei er zunächst vorsichtig optimistisch. Neumeyer begründet seine Einschätzung durch das anhaltende Gelddrucken der Regierungen weltweit sowie die niedrigen Zinssätze, von beidem sollten die Edelmetalle letztlich profitieren. Besondere Bedeutung misst er zudem den Nachfrage- und Angebotsfaktoren bei.© Redaktion GoldSeiten.de