St. Angelo: Silber künftig DAS Asset

Steve St. Angelo veröffentlichte auf seiner Webseite srsroccoreport.com kürzlich ein neues Video, in welchem er u.a. die Wichtigkeit des Besitzes von physischem Gold und besonders Silber betont. Dem Analysten zufolge wird Energie beim künftigen Anstieg der Edelmetallpreise der wichtigste Faktor sein. Er rechnet sowohl bei Gold als auch bei Silber mit neuen Höchstständen.Das weiße Metall wird in Zukunft allerdings deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten als bisher. Dies begründet er unter anderem damit, dass der Wert des sich im Besitz von Regierungen weltweit befindliche Silbers deutlich niedriger ist als der Wert von Gold in öffentlicher Hand. Weiterhin geht er auf die weltweit verfügbaren Bestände sowie die Energiekosten beider Edelmetalle ein.© Redaktion GoldSeiten.de