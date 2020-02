Artigas: Zentralbanken werden weiter Gold kaufen

Goldinvestments in Form von ETFs erreichten 2019 aufgrund steigender Goldpreise einen neuen Rekord. Diese Entwicklung belegt laut Juan Carlos Artigas, Director of Investment Research beim World Gold Council, ein zunehmendes Interesse von Anlegern sowohl auf institutioneller als auch auf privater Ebene.Im Gespräch mit Daniela Cambone von Kitco News beleuchtet der Experte einige Ergebnisse des jüngst vom WGC veröffentlichten Berichts zur Entwicklung der Goldnachfrage . Dabei geht er u.a. auf die Goldkäufe der Zentralbanken ein, welche sich in den letzten zehn Jahren von Nettoverkäufern zu -käufern gewandelt haben. "Die Zentralbanken nennen Sicherheit und Diversifikation als Gründe für ihre Investition in Gold, und in gewisser Weise ist Gold ein Vermögenswert, der ihre Reserven langfristig schützen kann," heißt es. Laut Artigas werden die Notenbanken auch weiterhin Gold akkumulieren.© Redaktion GoldSeiten.de