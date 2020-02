Adrian Day sieht Potenzial im Junior-Markt

In einem Interview im Rahmen der Vancouver Resource Investment Conference sprach Adrian Day von Adrian Day Asset Management kürzlich mit Investing News Network über seine Einschätzung zur den Preisen von Gold und Silber sowie zu den Entwicklungen im Bereich der Junior-Bergbauunternehmen."Die Stimmung ist ganz offensichtlich viel besser. Durch die Bewegung bei Gold steigt das Interesse der Leute deutlich", so Day über das gelbe Edelmetall. "Ob dieses bestehen bleibt oder nicht, hängt davon ab, was mit Gold im Jahresverlauf passiert. Wenn Gold weiter steigt, werden die Leute auch weiterhin interessiert bleiben, selbst wenn der Junior-Markt zurückbleibt."Der Experte bezeichnet sich dem Edelmetall gegenüber selbst als sehr bullisch - und zwar aus diversen Gründen: "Wir haben die geopolitischen Faktoren, die Wahlen in den USA und anderen Ländern stehen an, aber ich denke noch immer, das Wichtigste für Gold ist die monetäre Situation," erklärt er im Interview. "Die Zentralbanken können aktuell nicht tun, was sie wollen, und das ist für Gold sehr bullisch."Auch Silber sieht Day sehr optimistisch. Wenn es zu einer starken Bewegung bei Gold komme, ziehe Silber oft mit einer noch stärkeren Bewegung nach, besonders wenn der Preisanstieg inflations- und nicht krisenbedingt sei.© Redaktion GoldSeiten.de