Skeena Resources Ltd. verkauft Vermögenswerte für 8 Mio. C$

Vancouver, 4. Februar 2020 - Skeena Resources Ltd. (TSX.V: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es einen Vertrag zum Verkauf der 100%-Beteiligung des Unternehmens am Kupfer-Gold-Grundstück GJ (das "GJ-Grundstück") an Newcrest Red Chris Mining Limited ("Newcrest") für 7,5 Millionen Dollar in bar abgeschlossen hat. Darüber hinaus verkaufte Skeena seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Sona Resources Corp. einschließlich des Blackdome-Elizabeth-Grundstücks, an Tempus Resources Ltd. für 500.000 Dollar in bar.Walter Coles, Skeenas CEO, kommentierte: "Das Vorantreiben des Eskay-Creek-Projekts ist Skeenas Hauptschwerpunkt. Daher veräußern wir das GJ-Grundstück und das Blackdome-Elizabeth-Grundstück, um Mittel für Eskay zu beschaffen und gleichzeitig unsere Aktionäre so wenig wie möglich eigenkapitalseitig zu verwässern.Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags mit Newcrest vom 3. Februar 2020 wird Skeena als Gegenleistung 100% von Skeenas Anteil am GJ-Grundstück verkaufen:- Eine Barzahlung von 7.500.000 Dollar an Skeena; und- Übernahme zukünftiger Zahlungsverpflichtungen, Lizenzgebühren von GJ durch NewcrestGrundstücke, einschließlich der in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Oktober 2015 beschriebenEs wird erwartet, dass der Abschluss der Transaktion mit Newcrest vor dem 3. Mai 2020 erfolgen wird. Die Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange.Der Verkauf von Sona Resources an Tempus Resources Ltd. ist bereits abgeschlossen. Skeena Resources Ltd. ist ein junges kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung aussichtsreicher Edelmetallgrundstücke im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Exploration und Erschließung der ehemals produzierenden Minen Eskay Creek und Snip.