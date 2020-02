Perth Mint will jedem ethisch einwandfreies Gold ermöglichen

Die Perth Mint hat sich einer aktuellen Meldung zufolge mit dem führenden Technologiespezialisten Security Matters Ltd. zusammen getan und die Initiative trueGold ins Leben gerufen.Ziel ist es, Käufern die Gewissheit zu bieten, dass das von ihnen erworbene Gold ethisch einwandfrei produziert, verarbeitet und transportiert wurde. Weltweit könnten dazu nun Goldbergbauunternehmen, Raffinerien, Tresorbetreiber, Lagerhäuser, Münzstätten, Groß- und Einzelhändler ihre Integrität überprüfen lassen."Diese bahnbrechende Technologie gibt Auskunft über die Herkunft des Goldes und wie sich das Metall durch den gesamten Produktions- und Vertriebsprozess bewegt. Diese vollständige Transparenz wird das Vertrauen in diesen Rohstoff, der in Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unruhe die ultimative Zuflucht bietet, weiter steigern," so Richard Hayes, Chief Executive Officer der Perth Mint.Normalerweise wüssten Anleger und Verbraucher kaum über die Herkunft ihres Edelmetalls Bescheid, durch das neue Programm wolle man ihnen jedoch ein reines Gewissen ermöglichen. "Das Metall, das in Kriegsgebieten gefördert wird, in denen Kinderarbeit und andere schlimme Praktiken weit verbreitet sind, ist für den Endverbraucher aktuell nicht von Gold zu unterscheiden, das beispielsweise aus Minen in Australien und den USA ethisch einwandfrei gewonnen wurde," erklärt Hayes.© Redaktion GoldSeiten.de