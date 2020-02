Perth Mint über aktuelle Goldnachfrage

Jerry Hicks, Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsleiter bei der Perth Mint, sprach in dieser Woche mit Daniela Cambone von Kitco News über die starken Verkäufe von Goldmünzen der Prägestätte im vergangenen Jahr sowie über seine allgemeine Einschätzung zur Nachfrage nach dem gelben Metall.Der starke Absatz im Jahr 2019 sei zum großen Teil auf eine enorme Nachfrage in Deutschland zurückzuführen, so Hicks. Die Verkäufe nach Indien seien indes zuletzt aufgrund neuer Bestimmungen stark rückläufig.Besondere Beachtung schenkt der Experte jedoch den Goldkäufen des offiziellen Sektors: "Eine wichtige Entwicklung des vergangenen Jahrzehnts war sicherlich der Kauf von Gold durch die Zentralbanken. Die Notenbanken waren das zehnte Jahr in Folge Nettokäufer. Und ich glaube, viele Privatanleger sagen sich, wenn die Zentralbanken Gold kaufen, sollten wir das nicht auch tun?"© Redaktion GoldSeiten.de