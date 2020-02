Craig Hemke: Der Wahnsinn geht weiter

Der Finanzautor und Edelmetallexperte Craig Hemke hatte bereits vor einem Jahr prognostiziert, dass die Federal Reserve den Gelddruck wieder aufnehmen müssen werde. Dies würde sich dann positiv auf die Preise von Gold und Silber auswirken. In beiden Fällen hat er Recht behalten.Wie Hemke nun im Interview mit Greg Hunter von USA Watchdog erklärt, werde die US-Notenbank dieses Mal mit dem Drucken nicht mehr aufhören können. "Sie müssen weiterhin Geld drucken, um all diese angehäuften Schulden von Billionen über Billionen Dollar zu bedienen. Man kann da nicht durch Wachstum herauskommen. Da hilft nur Drucken. Sie können den Aktienmarkt nicht scheitern lassen. Ich glaube, die Gesamtmarktkapitalisierung liegt bei vielleicht 20 Billionen USD. Wenn es zu einem Abfall um 25% käme, wären es noch 15 Billionen USD. Damit würden 5 Billionen USD einfach verpuffen. Die Liquiditätskrise ist jetzt noch viel schlimmer."Weiter erklärt er: "Die Fed monetisiert die Schulden, genau in diesem Moment, und sie wird es auch weiterhin tun. Dieses Geld fließt in die Börse und lässt sie weiter steigen, denn so muss es sein. Was die Leute verstehen müssen ist, dass es Wahnsinn ist und dieser nur noch schlimmer wird, und genau deshalb muss man auch Gold und Silber besitzen."Ende des Jahres sieht Hemke den Goldpreis bei 1.750 USD und Silber bei 20-22 USD. Gute Investmentgelegenheiten sieht er momentan in den Bergbauaktien.© Redaktion GoldSeiten.de