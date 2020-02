Gericht verurteilt belgische Goldraffinerie aufgrund Geldwäsche

Zwei Brüder einer belgischen Goldraffinerie wurden nun vom Gericht in Antwerpen schuldig der Geldwäsche und des Betruges erklärt sowie zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten auf Bewährung verurteilt, so berichtet Reuters Das Gericht erklärte, dass die beiden Brüder, Alain und Sylvain Goetz, 2010 und 2011 ein betrügerisches System für Kunden ins Leben riefen, mithilfe dem Gold anonym an die Tony-Goetz-Raffinerie in Antwerpen gegen Bargeld verkauft werden konnte.Die Raffinerie registrierte Goldtrader als Privatkunden und teilte große Käufe auf, um Begrenzungen auf Bargeldtransaktionen zu umgehen. Zudem soll selbst Metall akzeptiert worden sein, das von bewaffneten Dieben gestohlen wurde.Die Raffinerie zahlte 2010 und 2011 mehr als 1 Milliarde Euro Bargeld für das Gold und verzeichnete somit 9,2 Millionen Euro illegaler Kapitalgewinne, so das Gerichtsurteil. Das Gericht versah die Raffinerie mit einer Geldstrafe von 99.000 Euro.© Redaktion GoldSeiten.de