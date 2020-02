Trira rückt auf Gold-Silber-Zielliste von Aurania Resources Ltd. nach oben

Toronto, 5. Februar 2020 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") berichtet, dass Bodenproben im Gebiet Tiria des Lost-Cities-Cutucu-Projekts ("Projekt") des Unternehmens im Südosten Ecuadors zwingende Ziele im epithermalen Stil definiert haben. Tiria ist auf der Liste der epithermalen Gold-Silber-Ziele, die für Bohrungen in Frage kommen, vor dem Apai-Ziel nach oben gerückt, und das Unternehmen hat die erforderliche Wassergenehmigung beantragt.Die Pathfinder-Elemente für die epithermale Gold-Silber-Mineralisierung bei Tiria konzentrieren sich auf vier Gebiete, die teilweise einen Kern mit einer Silber-Zink-Blei-Mineralisierung einschließen, die über einen 13 km langen Trend zu erkennen ist. Ein Höchstgehalt von 710 g/t Silber und 48% Zink wurde aus einer 0,5 m langen Gesteinssplitterprobe im Kerngebiet gewonnen (Pressemitteilungen vom 29. November 2018 und 9. September 2019).Dr. Jeffrey Hedenquist, ein Berater mit weltweiter Erfahrung und Fachkenntnis auf dem Gebiet der epithermalen und porphyrischen Systeme, besuchte das Projekt Anfang Dezember 2019 und war beeindruckt von der systematischen Anordnung der epithermalen Pfadfinderelemente um den länglichen zentralen, karbonathaltigen Bereich, der Silber-Zink-Blei enthält. Er hob Ähnlichkeiten mit den Vorkommen im Bezirk Cerro de Pasco - Colquijirca im benachbarten Peru hervor und empfahl, die Ziele vorrangig voranzutreiben. Darüber hinaus deuten die von Dr. Hedenquist überprüften Feldbelege darauf hin, dass der Erosionsgrad in Tiria tiefer und damit näher an der goldhaltigen Zone eines typischen epithermalen Systems liegt als in Crunchy Hill und Yawi, die beide Merkmale aufweisen, die auf die Erhaltung der Paläooberfläche hindeuten (Abbildung 1).Die interpretierte Lage der Tiria-Ziele ist in einem verallgemeinerten Modell der epithermalen Systeme in Abbildung 1 dargestellt. Ihre Hauptmerkmale sind die folgenden:- Tiria Süd: Neue Raster-Bodenproben zeigen, dass epithermale Pfadfinderelemente wie Antimon, Arsen, Selen und Thallium über ein 3 km langes und 400 m breites Gebiet angereichert sind (Abbildung 2). Das Ziel Tiria South wird so interpretiert, dass es auf dem Niveau der Antimonanreicherung exponiert ist, die zwischen der Landoberfläche, wie sie zum Zeitpunkt der Mineralisierung lag, und der darunter liegenden Gold-Silber-Zone im idealisierten epithermalen Zielkonzept liegt, das in Abbildung 1 dargestellt ist;- Tiria West: Bodenproben entlang der Bergkämme zeigen eine Gold- und Silberanreicherung auf einer Fläche von 800 m x 400 m, während die Silber- und Zinkanreicherung 2 km weiter südöstlich am Rand des Silber-Zink-Blei-Ziels Shimpia zunimmt. Tiria West wird daher als Übergang vom tiefen Silber-Zink-Blei-Teil des Epithermals zur Gold-Silber-Zone interpretiert (Abbildung 1);- Tiria Ost ist 10 km von Tiria Süd entfernt - und beide Ziele liegen auf der gleichen Struktur, die anhand von Satellitenbildern und geophysikalischen Daten (Radiometrie) identifiziert wurde. Der Boden im Zielgebiet Tiria-Ost ist in den gleichen Elementen wie Tiria-Süd angereichert, in einem 1,2 km langen und 300 m breiten Gebiet, das nach Norden und Süden entlang des Trends der Struktur, die Tiria-Süd und Tiria-Ost verbindet, offen ist; und- Tiria Nord wird durch die Anreicherung von natürlich vorkommendem Quecksilber, Antimon und Thallium am Rande der Silber-Zink-Blei-Mineralisierung definiert. Die Mischung der Pathfinder-Elemente deutet darauf hin, dass dieses Ziel flach erodiert ist - d.h. die Gold-Silber-Zone liegt in etwas größerer Tiefe als bei den anderen Zielen.Abbildung 1. Querschnitt durch ein idealisiertes epithermales Adersystem mit gering oder mittlerer Sulfidierung, das die interpretierte Lage der Ziele Tiria und Shimpia auf der Grundlage der Zusammensetzung der Pfadfinder-Elementfolge zeigt.Raster-Bodenproben haben sich als eine sehr effektive Methode zur Definition von Zielen im Tiria-Shimpia-System erwiesen und werden von lokalen Technikern durchgeführt, während die geologischen Teamleiter des Unternehmens die Zielgebiete kartieren und die Lage und Form des Ziels für die Bohrungen bestimmen. Das Unternehmen hat die für die Bohrungen erforderliche Wassergenehmigung beantragt, und der erste Schritt der Genehmigung wurde erteilt, während der letzte Teil noch aussteht. Das Management hatte zuvor erklärt, dass das Unternehmen ein frühes Joint Venture auf dem Silber-Blei-Zink-Zielgebiet bei Shimpia in Betracht ziehen würde, aber angesichts der möglichen genetischen Verbindung mit den benachbarten epithermalen Pfadfindern wird dieser Ansatz nun erneut überdacht.Das Bohrloch YW007 wird von derselben Plattform aus gebohrt, von der aus YW003 und YW006 gebohrt wurden. Das Bohrloch befindet sich derzeit in einer Tiefe von ca. 364 m und ist bis zu einer Tiefe von 400 m geplant.Abbildung 2. Karte der Gold- und Arsenverteilung im Boden der Ziele von Tiria mit Einzelheiten der Gold- und Silberverteilung bei Tiria West und der Antimonverteilung im rasterförmig beprobten Boden über dem Ziel Tiria Süd.Laboratorien: Die Bodenproben wurden für die Analyse im Labor von ALS Global ("ALS") in Quito oder bei MS Analytical ("MSA") in Cuenca, Ecuador, vorbereitet. Die Analyse der ALS wurde in Lima, Peru, durchgeführt, und die MSA führte ihre Analysen in Vancouver, Kanada, durch.Vorbereitung der Probe: Die Bodenproben bestanden an jedem Probenpunkt aus etwa einem Kilogramm Ton aus dem eisenreichen "B"-Horizont. Die Bodenproben wurden getrocknet und anschließend durch 80 Maschen (unter Verwendung von Sieben mit Öffnungen von etwa 0,18 Millimetern) gesiebt. Ein 250 Gramm ("g") großer Teil des Materials, der durch 80 Maschen hindurchging, wurde zu 85% pulverisiert, wobei 0,075 mm durchlaufen wurden, und wurde für den Versand an die Analyseeinrichtung verpackt.Analytisches Verfahren: Ein 0,5g Split der -0,075mm Fraktion von Bodenproben wurde mit Königswasser aufgeschlossen und die Flüssigkeit wurde mittels ICP-MS auf 48 Elemente analysiert. Abgesehen von der Analyse durch ICP-MS wurde Gold auch durch eine Brandprobe mit einem ICP-AES-Abschluss analysiert.QAQC: Das Personal von Aurania setzte eine zertifizierte Standardzellstoffprobe abwechselnd mit einem Feldblankett in etwa 20 Probenintervallen in alle Probenchargen ein. Die Analyse der Ergebnisse der unabhängigen QAQC-Proben durch Aurania ergab, dass die oben genannten Chargen innerhalb akzeptabler Grenzen liegen. Darüber hinaus berichteten die Labors, dass die Analysen ihre internen QAQC-Tests bestanden haben.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc. überprüft und genehmigt. Herr Pallier ist ein von der European Federation of Geologists ernannter EurGeol und eine qualifizierte Person gemäß der Definition des National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects of the Canadian Securities Administrators.Aurania ist ein junges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer liegt. 