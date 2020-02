WPIC: Metall- und Platininvestition

Der Metallhandel, wie wir ihn heute kennen, begann Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Gründung der London Metal Exchange (LME), die auch heute als Weltzentrum für den Handel von Industriemetallen gilt, so geht aus einem Bericht des World Platinum Investment Council hervor.Rohstoffinvestment wurde anfangs als Domäne des erfahrenen Investors angesehen, doch es gibt nun viele verschiedene Möglichkeiten für alle Investoren, in Rohstoffe - einschließlich Platin - zu investieren.Investoren, die physisches Platin halten möchten, können Bullionprodukte von staatlichen Prägestätten oder Online-Plattformen sowie Einzelhändlern und autorisierten Händlern erwerben. Das Investieren via Börse ist ebenfalls eine Option.Private sowie berufstätige Investoren können auch den Futures-Markt nutzen. Platin-Futures sind Finanzprodukte, die es Teilnehmern erlauben, einen festen, zukünftigen Platinpreis festzulegen, indem ein bindender Kontrakt geschlossen wird, der sie dazu verpflichtet, eine bestimmte Menge Platin zu einem festen Datum und festen Preis zu kaufen oder zu verkaufen.Platin innerhalb eines Portfolios kann - ähnlich wie Gold - als Diversifikation fungieren sowie als Schutz gegen Inflation, Währungsrisiken und Negativzinsen.© Redaktion GoldSeiten.de