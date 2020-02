Mike McGlone: Bullische Einschätzung zu Gold und Bitcoin

In der gestrigen Ausgabe von Bloombergs "Bloomberg Markets: The Close" sprach Mike McGlone mit Abigail Doolittle über die aktuelle Entwicklung von Bitcoin-Futures und verglich diese mit Gold und Tesla.Der Experte sieht sowohl Gold als auch Bitcoin in einem Bullenmarkt-Aufwärtstrend und prognostiziert für beide weiteres Potenzial. Die Fundamentaldaten und die Technicals sähen für beide sehr gut aus.Gold könnte seiner Meinung nach jedoch zunächst noch eine ganze Zeit in der Spanne von 1.500 - 1.600 USD handeln.© Redaktion GoldSeiten.de