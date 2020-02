American Manganese erhält von der kanadischen Regierung finanzielle Unterstützung für Lithiumionenbatterierecycling-Projekt

Unterstützung für den International Co-Innovation Action Plan zwischen American Manganese Inc. und Battery Safety Solutions B.V.Surrey, 6. Februar 2020 - American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Hinblick auf den zwischen American Manganese Inc. (AMY) und Battery Safety Solutions B.V. (BSS) vereinbarten International Co-Innovation Action Plan (ICAP) Beratungsleistungen sowie eine bedingte finanzielle Zuwendung aus dem National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP) erhält.Hauptziel des ICAP ist es, einen gemeinsamen Aktionsplan und eine Markteinführungsstrategie zwischen AMY und BSS zu entwickeln, mit denen eine Demonstrationsanlage für das Lithiumionenbatterierecycling in Europa und Nordamerika umgesetzt werden soll, die auf der gemeinsamen Entwicklung und Implementierung der komplementären innovativen Technologien beider Firmen basiert.Wir sind stolz darauf, eine Unterstützung von der kanadischen Regierung zu erhalten, freut sich Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Wir sind der Meinung, dass sich American Manganese und Battery Safety Solutions bei der Entwicklung einer den gesamten Lebenszyklus umspannenden Lösung für die Rückgewinnung von Sekundärrohstoffen aus verbrauchten und beschädigten Lithiumionenbatterien ideal ergänzen.Battery Safety Solutions bietet eine branchenführende Lösung mit der höchstmöglichen Recyclingquote für alle Batterien und verfügt über ein riesiges Netzwerk von Partnern und Lieferanten. Mit einem Know-how und Erfahrungsschatz, der insgesamt 65 Jahre umfasst, ist BSS auf die Sammlung, Speicherung, Entladung und Demontage von Lithiumionenbatterien in Europa spezialisiert.Nähere Informationen erhalten Sie unter www.batterysafetysolutions.com American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithiumionenbatterien mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit hohen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus gebrauchten Lithiumionenbatterien zu werden.Für das Management von American Manganese Inc.Larry W. ReaughPresident & Chief Executive OfficerTel: 778 574 4444; E-Mail: lreaugh@amymn.comwww.americanmanganeseinc.comwww.recyclico.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!