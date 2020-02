Historische Daten belegen: Gold im Niedrigzinsumfeld stark

Jordan Eliseo, Senior Investment Manager der Perth Mint , veröffentlichte heute interessante Daten zur Entwicklung von Gold in verschiedenen Zinsumfeldern.Laut dem Experten sollten Anleger in einem Niedrigzinsumfeld ein Investment in Gold in Betracht ziehen. Ein Blick auf die Marktgeschichte der letzten 50 Jahre in Australien belegt, dass das Edelmetall bei niedrigen Realzinsen normalerweise starke Renditen erzielen konnte.In Australien lagen die realen Zinssätze zwischen 1971 und 2019 27 Jahre lang bei 2% oder darüber und 22 Jahre lang bei 2% oder darunter. Aus den veröffentlichten Daten geht hervor, dass Gold bei realen Bargeldzinsen von über 2% nominal einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 4,32% verzeichnete, wobei das gelbe Metall effektiv im Wesentlichen unverändert blieb.In den Jahren, in denen die reale Zinsrate unter 2% lag, stieg der Goldpreis jedoch nominal um durchschnittlich mehr als 20% an und real um über 14%, wobei der Goldpreis in 19 von diesen 22 Jahren eine Zunahme über das Kalenderjahr verzeichneten konnte.Das folgende Diagramm zeigt die Renditen der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Gold in Australien, wenn die realen Bargeldzinsen unter 2% lagen.© Redaktion GoldSeiten.de