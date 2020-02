World Gold Council: Goldbestände der weltweiten ETFs Januar 2020

Der World Gold Council gab kürzlich die neusten Zahlen zu den physischen Beständen der weltweiten börsennotierten Fonds (ETFs) im Januar bekannt. Laut der Daten verzeichneten die goldgedeckten ETFs im ersten Monat des Jahres Nettozuflüsse von 61,7 Tonnen im Wert von 3,1 Milliarden Dollar, wobei insgesamt ein neues Rekordhoch an Goldbeständen in Höhe von 2.947 Tonnen erreicht wurde.Die Bestände der in Europa gehaltenen Fonds nahmen um 33 Tonnen im Wert von 1,7 Milliarden Dollar zu. Die nordamerikanischen Fonds verzeichneten Zunahmen von 29 Tonnen Gold im Wert von 1,4 Milliarden Dollar.Die Bestände der asiatische Fonds blieben fast unverändert, mit geringen Rückgängen von1,2 Tonnen im Wert von 57 Millionen Dollar. Die Bestände der Fonds anderer Regionen nahmen um 0,7 Tonnen im Wert von 41 Millionen Dollar zu.© Redaktion GoldSeiten.de