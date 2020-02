Russische Währungsreserven 5. KW 2020

Gestern gab die russische Zentralbank die neusten Zahlen zu den offiziellen Gold- und Devisenreserven per 31. Januar 2020 bekannt. Den Daten nach verzeichnete man verglichen zur vorherigen Woche erneut eine Zunahme in der 5. Kalenderwoche.Den Zahlen zufolge beliefen sich die internationalen Währungsreserven per 31. Januar 2020 auf etwa 562,3 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Erhöhung im Vergleich zur Vorwoche von 2,5 Milliarden US-Dollar, als die Bestände 559,8 Milliarden US-Dollar betrugen.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de