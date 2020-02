Palladium: Aufwärtstrend unter Druck

Palladium konnte sich in den vergangenen Monaten sehr stark nach oben bewegen. Die Notierungen erreichten ein Hoch bei 2.582 USD. Nach einer Zwischenkonsolidierung wurde dieses Hoch zuletzt aber nicht mehr erreicht.Der beginnende leichte Rückfall aus dem Aufwärtstrend der Vorwochen birgt die Gefahr, die Korrektur einer zweiten Well deutlich auszudehnen. Sollte Palladium auch unter die bei 2.249 USD liegende Unterstützung fallen, wären Abgaben bis in den Bereich 2.000 USD nochmals möglich. Die Chance einer Seitwärtsbewegung oberhalb der 2.249 USD bleibt allerdings vorerst gegeben.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG