Orchid Research erwartet in Februar deutliches Plus beim Silberpreis

Orchid Research rechnet einer in dieser Woche auf Seeking Alpha veröffentlichten Einschätzung zufolge im Februar mit einem deutlichen Anstieg des Silberpreises."Wir erwarten, dass die positive Saisonalität der Silberpreise im Februar zum Tragen kommen wird," so die Analysten. Die Aufwärtsbewegung werde durch eine Erholung der Basismetalle ausgelöst werden. Der starke Abverkauf der Basismetalle in der zweiten Januarhälfte in Folge des Ausbruchs des Coronaviruses hätte Gewinne für das weiße Metall zunächst verhindert.Der Silberspotpreis ist den Analysten zufolge im Januar um etwa 1% gefallen, während Gold ein Plus von fast 4% verzeichnen konnte.Die historischen Preise zeigen für Silber von 2002-2019 einen durchschnittlichen Preisanstieg von 4,2% im Januar und von 3,7% im Februar.© Redaktion GoldSeiten.de