Neue Anlagemünze der Reihe "Ruf der Wildnis" - Der Rotluchs

Die kanadische Prägestätte Royal Canadian Mint stellte kürzlich die diesjährige Erweiterung der im Jahr 2014 gestarteten Reihe " Call of the Wild " vor. Damit präsentierte die Prägestätte mittlerweile die siebte Münze dieser Serie.Die 1-Unzen-schwere Münze ziert in diesem Jahr das Motiv eines fauchenden Rotluchses. Der Rotluchs ist kleiner als der Kanadische Luchs, er hat kürzere Ohrpinsel, ein geflecktes Fell und einen vergleichsweise kurzen Schwanz mit einer weißen Unterseite. Sein Verbreitungsgebiet reicht vom südlichen Kanada bis zum Norden Mexikos.Auf der Motivseite der Münze befinden sich außerdem Angaben zur Reinheit, Metallart und Feingewicht sowie die im Laserverfahren hergestellte Mikrogravur in Form eines Ahornblattes, die seit 2013 als Sicherheitsmerkmal auf den Goldbullionmünzen der Royal Canadian Mint zu finden ist.Wie alle Anlagemünzen der kanadischen Prägestätte zeigt die Kehrseite der Münze ein Portrait von Queen Elisabeth II, welches durch den Nennwert von 200 CAD sowie die Jahreszahl 2020 ergänzt wird.Der "Rotluchs" (engl. Bobcat) zeichnet sich wie alle Münzen der Reihe "Call of the Wild" durch den hohen Feingehalt von 99,999% aus.Die Auslieferung der Goldmünze erfolgt in einer Blisterverpackung im Scheckkartenformat. Eine Auflagebegrenzung besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.