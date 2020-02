Goldmünzen aus der Eisenzeit zum Schatz deklariert

Ein Fund über 19 Goldmünzen aus der Eisenzeit, die in Suffolk in Großbritannien entdeckt wurden, gilt laut Experten als "wirklich außergewöhnlich." Die Münzen wurden nahe Blythburgh gefunden, so berichtet BBC Untersuchungsrichter in Suffolk, Nigel Parsley, erklärte die Münzen zum Schatz. Die auf ihnen gezeigten Symbole seien traditionell mit der nördlichen Themse-Region verknüpft. Die Archäologin Anna Booth erklärte, dass die Münzen die "interkulturellen Interaktionen" der nahen Grafschaften zu dieser Zeit zeigen würden.Eine der Münzen war zuvor undokumentiert und war "noch nie zuvor gesehen worden", meinte Dr. Booth. Sie erklärte, dass auf einigen Münzen ein Design "im Blumen-Stil" abgebildet sei, das man nicht oft sehen würde und dass auf einer weiteren Münze "ungewöhnliche" S-Formen abgebildet seien.Die Münzen, von denen viele bis ins Jahr 45 bis 25 vor Christus zurückreichen, wurden wahrscheinlich nach 20 nach Christus dort deponiert.© Redaktion GoldSeiten.de