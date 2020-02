US-Goldproduktion 2019 gesunken

Das geologische Institut U.S. Geological Survey (USGS) veröffentlichte kürzlich die Mineral Commodity Summaries 2020. Wie aus dem Rohstoffbericht hervorgeht, erreichte die durch Bergbau gewonnene Goldproduktion des Landes aktuellen Schätzungen zufolge rund 200 Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um 11%, welcher wohl auf den geringeren Ausstoß der Minen Bald Mountain, Carlin und Cortez in Nevada sowie Fort Knox und Pogo in Alaska zurückzuführen ist.Den Angaben zufolge fiel circa 7% der Goldproduktion als Beiprodukt bei der Verarbeitung von Basismetallerzen an.Weiterhin wird das recycelte Gold im Jahr 2019 auf rund 130 Tonnen geschätzt, was einem Anstieg um 11% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Goldverbrauch wird indes mit 150 Tonnen beziffert, verglichen mit 160 Tonnen im Jahr 2018.Das USGS nennt zudem Prognosen zu den größten Förderländern und der Produktion weltweit. Demnach wird die Goldproduktion Chinas für das vergangene Jahr auf 420 Tonnen geschätzt, die Australiens auf 330 Tonnen und der Ausstoß Russlands auf 310 Tonnen. Die Gesamtproduktion soll für das Jahr unverändert bei 3.300 Tonnen liegen.Den umfassenden Bericht finden Sie hier im PDF-Format© Redaktion GoldSeiten.de