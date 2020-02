Gold: Aufwärtstrend kurzfristig angeschlagen

Der Goldpreis konnte sich in den Vorwochen wieder nach oben bewegen, drehte aber vor dem Erreichen der 1.611 USD nach unten ab. Die Notierungen bewegten sich dabei aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend heraus, können sich aktuell aber nochmals fangen.Der Kursverlauf kann nach dem Bruch des Aufwärtstrends die angelaufene Konsolidierung noch ausdehnen. Spielraum bleibt bis in den Bereich der 1.520 USD gegeben, bevor hier der Aufwärtstrend der Vormonate stützen dürfte. Schafft es der Goldpreis nochmals direkt über 1.580 USD und damit in den alten Aufwärtstrend zurück, wären Kursgewinne bis 1.611 USD möglich.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG