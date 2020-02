Türkei: Gold- & Silberimporte Januar 2020

Vor kurzem gab die türkische Börse, die Borsa Istanbul , die neusten Daten zu den türkischen Gold- und Silberimporten per Ende Januar 2020 bekannt. Diesen Zahlen zufolge stiegen die Einfuhren von Gold im Vergleich zum vorherigen Monat.Im Januar 2020 importierte die Türkei insgesamt 29.617,77 Kilogramm Gold. Dies stellt eine Zunahme von 40,14% verglichen zu den 21.134,87 Kilogramm dar, die im Dezember 2019 eingeführt wurden. Im Jahresvergleich ergab sich eine Erhöhung um 232,98%; damals beliefen sich die Goldimporte auf 8.894,70 Kilogramm.Die Silberimporte betrugen im ersten Monat 23.516,70 Kilogramm, 33,91% weniger als im Vormonat, in dem man 35.581,3 Kilogramm importierte. Im Jahresvergleich ergibt sich hingegen ein Plus von 1.708,91%; die Silbereinfuhren beliefen sich im Januar 2019 auf 1.300,05 Kilogramm.© Redaktion GoldSeiten.de