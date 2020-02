Mexican Gold Corp. heißt jetzt Mexican Gold Mining Corp.

Wie Mexican Gold Corp. gestern bekannt gab, hat sich der Name des Unternehmens zu Mexican Gold Mining Corp. geändert. Die Namensänderung erfolgte im Rahmen eines Wechsels von Ontario nach British Columbia.Die Symbole "MEX" für die an der TSX Venture Exchange gehandelten Stammaktien und "MEX.WT" für die Kaufwarrants bleiben unverändert bestehen. Die CUSIP der Aktien ändert sich indes zu 592819106 (ISIN: CA5928191066). Die CUSIP der Warrants lautet nun 592819114 (ISIN: CA5928191140).Im Rahmen der bis Ende April erwarteten Fusion mit New Found Gold Corp. wird das Unternehmen seinen Namen schließlich zu Bonanza King Gold Corp. ändern.© Redaktion MinenPortal.de