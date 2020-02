Rick Rule: Gold könnte locker auf 2.000 USD steigen

Wie Rick Rule in einem von Kitco News veröffentlichten Interview am Rande der Vancouver Resource Investment Conference im Januar erklärt, rechnet der Finanzexperte aufgrund unter anderem der historisch niedrigen Anleiherenditen mit einer steigenden Goldnachfrage. Der CEO von Sprott U.S. glaubt, dass sich die Nachfrage nach Edelmetallen und Edelmetall-Assets innerhalb der nächsten fünf Jahre verdrei- oder gar vervierfachen könnte.Der Experte ist zudem überzeugt, dass der durch die Quantitative Lockerung im Geldsystem bestehende Liquiditätsüberschuss zu steigenden Goldpreisen führen muss. Er findet hierzu deutliche Worte: "Es ist interessant zu verstehen, was Quantitative Lockerung eigentlich ist: Es ist Fälschung. Wenn Sie und ich das tun würden, gingen wir ins Gefängnis. [...] Verstehen Sie, was sie tun, ist die Währung herabzusetzen!"Er hält Goldpreise von 2.000 US-Dollar oder mehr für durchaus realistisch.© Redaktion GoldSeiten.de