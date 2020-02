Ein Blick in den Goldtresor der Bank of England

Es kommt selten vor, dass ein Kamerateam Zutritt in die Tresorräume der englischen Zentralbank erhält, für Frank Gardner von der BBC wurde jüngst jedoch eine Ausnahme gemacht.Im folgenden Video erhalten Sie einen kurzen Einblick in die Räumlichkeiten, in welchen über 400.000 Goldbarren im Wert von zusammen rund 194 Mrd. GBP lagern sollen.© Redaktion GoldSeiten.de