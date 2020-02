Rohstoffmarkt: Zuru ck auf Los

Die Rohstoffpreise haben sich von September 2019 bis Januar 2020 schön nach oben gearbeitet. So zog der CRB-Rohstoffindex von 167 auf 188 Punkte nach oben.Doch dann kam der Corona-Virus und innerhalb kürzester Zeit wurde die komplette Bewegung korrigiert. In China stehen viele Fabriken still. In dieser Woche bestätigte mir ein befreundeter Stahleinkäufer, dass viele Firmen bis zum 01.03.2020 komplett geschlossen sind und nur mit Sondergenehmigung öffnen dürfen.Dies hat natürlich Auswirkungen auf die chinesische Nachfrage und auf sämtliche Lieferketten der verarbeitenden Industrie weltweit. Jedoch gilt zu bedenken, dass dieser Ausnahmezustand vermutlich in einigen Wochen beendet sein wird. Was passiert dann?Es ist durchaus anzunehmen, dass die "Ausfälle" der vergangenen Wochen schnell aufgeholt werden müssen.Die chinesische Notenbank ist bereits dabei, die finanziellen Zügel zu lockern und dürfte alles tun, um den Betreiben unter die Arme zu greifen.Ein Rebound bei den Rohstoffpreisen könnte dann also die logische Folge sein. Der CRB-Index fand jüngst auf den Tiefs vom Sommer 2019 Halt und ist technisch überverkauft:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.