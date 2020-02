Kingston Resources Ltd.: Weitere gute Treffer: Ressource wächst

Kingston Resources gab heute ein weiteres Update zum laufenden Bohrprogramm auf dem Misima Goldprojekt bekannt ( Link ). Wie bei der Neuvorstellung erläutert, untersucht die Firma seit einigen Monaten die Explorationsziele außerhalb des großen Umuma-Vorkommens (2,6 Millionen Unzen Gold!). Ziel des Unternehmens ist es, weitere Goldvorkommen zu entdecken, die im Idealfall einen etwas höheren Goldgehalt haben als Umuma, um so mit einem Starter-Pit die Anlaufkosten schneller zurückzubezahlen.So konnte Kingston bereits zuvor im ABI-Gebiet eine Neuentdeckung über 23,6 Meter mit 2,91 g/t Gold (ab 4 Meter Tiefe) vorweisen. Heute wurden die ersten drei ausgewerteten Bohrungen des Ewatinona Ziels veröffentlicht, das sich ganz in der Nähe von ABI befindet:Die Ergebnisse auf Ewatinona sehen stark aus und alle drei Bohrungen zeigten gute Goldgehalte an. Alle neuen Treffer befinden sich außerhalb der bisherigen Ressource (220.000 Unzen Gold), was dann logischerweise zu einer Ressourcen-Ausweitung führen wird:Seit Dezember ist Kingston mit zwei Diamantkernbohrgeräten auf Ewatinona aktiv und es wurden bereits 10 weitere Bohrungen abgeschlossen, dessen Laborauswertungen man in Kürze erwartet.Die Bohrungen werden in dieser Region noch bis Ende Februar andauern. Kingston wird dann nochmals auf das ABI-Ziel zurückkehren und dort weitere Bohrungen niederbringen. Dort hatte man bislang die stärksten Treffer (23,6 Meter mit 2,91 g/t Gold).Auf den Zielen um Quartz Mountain wird noch bis Ende des Quartals weitergebohrt, so sollte uns ein stetiger News-Flow begleiten.Für die Jahresmitte ist dann eine neue Ressourcenkalkulation geplant, gefolgt von einer PFS, die bis Jahresende fertiggestellt werden soll.Das Unternehmen hat heute auch eine aktualisierte Unternehmenspräsentation veröffentlicht: Link Für Statistikliebhaber sind auch einige interessante Vergleich enthalten. So erscheint das Misima Projekt von der Bewertung je Unze massiv unterbewertet, wo es doch von der Größe her gesehen, zu den Top-Entwicklungsprojekten zählt:Kingston ist auf einem guten Weg, die aktuelle Ressource von 2,8 Millionen Unzen Gold weiter auszubauen. Die Idee, höher-gradige Starter-Pits zu finden, nimmt Formen an. Die Treffer auf ABI und EWATINONA zeigen höhere Gehalte an und mir erscheint das Explorationspotential weiterhin sehr hoch.Die Aktie reagierte heute mit einem Anstieg von 8,82%, bleibt aber sehr günstig bewertet. Die wachsende Ressource von 2,8 Millionen Unzen Gold kostet aktuell 32,7 Millionen AUD bzw. 22 Millionen USD an der Börse. Dies entspricht einer Bewertung von 7,85 USD je Unze.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.