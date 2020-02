David Morgan über Silber und die Corona-Krise

David Morgan äußerte im Interview mit Greg Hunter von USAWatchdog.com jüngst seine aktuelle Einschätzung zu Gold und Silber, zur Coronavirus-Krise und zur Geldpolitik der Notenbanken.Laut dem Edelmetallexperten und Finanzautor liegt Silber noch immer 65% unter seinem Allzeithoch und ist damit aktuelle ein besseres Investment als Gold. "Alle Anlageklassen betrachtet, fällt mir keine ein, die stärker unterbewertet ist als Silber. Wenn wir uns alle Assets in der Welt der Metalle ansehen, also Basismetalle, Platingruppenmetalle, [...] hat jedes von ihnen ein höheres Preisniveau als 1980 erreicht - mit Ausnahme von Silber," so Morgan.Als aktuell weltweit schwerstwiegendes Problem der Märkte sieht der Experte das durch das Coronavirus verursachte Chaos in China. Für ihn sei noch lange keine Lösung in Sicht, er rechne im Gegenteil jeden Tag mit einer Zuspitzung der Lage."Früher oder später wird der Aktienmarkt von der Realität eingeholt werden. Es ist mir egal, wie viel wertloses Geld dann genutzt wird, um es in die Börse zu pumpen. Wenn es keine Waren auf dem Dock gibt, die man vertreiben kann, muss etwas passieren. Dies geschieht genau in diesem Moment. Meiner Meinung nach wird es nur noch schlimmer werden. Niemand kennt zu diesem Zeitpunkt die genauen Auswirkungen, aber wir kennen den Trend und der Trend ist exponentiell. Eine Person kann zwei infizieren, aus zwei werden vier, aus vier werden acht, aus acht werden 16, es ist exponentiell. Das heißt, bis die Dinge ihren Lauf genommen haben - in welche Richtung auch immer, werden wir wahrscheinlich für eine Weile eher schlechtere Tage als bessere erleben," erklärt Morgan.© Redaktion GoldSeiten.de