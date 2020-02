GoldMining Inc. erwirbt Goldprojekt Almaden in Idaho

Bohrloch Von (m) Zu (m) Intervall Au (g/t)

(m)



TAL-751C 0.0 53.3 53.3 1.083

Einschließ7.6 19.8 12.2 2.225

lich



TAL-752C 9.1 94.5 85.4 0.840

MET-1 1.4 69.8 68.4 1.301

TAL-775C 0.0 61.6 61.6 1.223

Einschließ9.1 48.8 39.7 1.503

lich



MET-2 0.0 76.2 76.2 1.195

Einschließ13.9 40.9 27.0 2.168

lich



TAL-781C 0.0 61.6 61.6 1.100

Einschließ10.6 18.3 7.7 1.488

lich



Einschließ21.3 39.6 18.3 1.408

lich



TAL-785C 3.0 47.3 44.2 1.182

Einschließ10.7 29.0 18.3 2.032

lich



MET-4 9.4 90.8 81.4 0.754

Einschließ26.2 52.9 26.7 1.020

lich



TAL-787C 3.7 64.0 60.4 1.065

Einschließ16.8 38.1 21.3 1.881

lich



TAL-792C 0 76.8 76.8 0.939

Einschließ4.6 16.8 12.2 1.435

lich

- Der Erwerb von Almaden, einem historischen Goldprojekt im Zentrum von West-Idaho, das sich in der Ressourcenphase befindet, wird das GoldMining-Portfolio von Goldprojekten in bergbaufreundlichen Gebieten Amerikas weiter ausbauen;- 70.234 m historischer Bohrungen (934 Bohrlöcher) wurden auf dem Projekt abgeschlossen, das eine ausbrechende, sulfidationsarme epithermale Goldmineralisierung beherbergt;- Zu den Projekten mit einer ähnlichen Art von Mineralisierung wie Almaden gehören die Hollister- und Midas-Minen von Hecla Mining im Norden Nevadas sowie die Delamar- und Florida Canyon-Projekte von Integra Resources im Südwesten von Idaho;- Der Gesamtkaufpreis wird 1.150.000 US-Dollar betragen, bestehend aus Stammaktien und Bargeld; und- GoldMining beabsichtigt, eine unabhängige qualifizierte Person zu beauftragen, einen technischen Bericht einschließlich einer aktuellen Ressourcenschätzung nach Abschluss der Arbeiten zu erstellen.Vancouver, 24. Februar 2020 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; OTCQX: GLDLF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit Sailfish Royalty Corp. und seiner Tochtergesellschaft (zusammen "Sailfish") abgeschlossen hat, um indirekt eine 100%ige Beteiligung am Goldprojekt Almaden ("Almaden" oder das "Projekt") im Zentrum von Idaho zu erwerben.Garnet Dawson, CEO von GoldMining, kommentierte dies: "Diese Übernahme setzt unsere Strategie der Konsolidierung von Qualitätsprojekten in der Ressourcenphase in Amerika fort. Die Transaktion ist ein Gewinn für beide Unternehmen, da sie GoldMining zugute kommt, während Sailfish sich auf sein Lizenzgebührengeschäft konzentrieren kann. Unser nächster Schritt nach Abschluss dieser Übernahme wird die Fertigstellung einer aktuellen Ressourcenschätzung für das Projekt sein. "Gemäß der Vereinbarung wird sich der von GoldMining beim Abschluss der Transaktion zu zahlende Gesamtkaufpreis auf 1.150.000 US-Dollar belaufen, bestehend aus: (i) $575.000, zahlbar in Stammaktien von GoldMining (die "GOLD-Aktien"); und (ii) $575.000, zahlbar in bar.Der Ausgabepreis der Aktienvergütung basiert auf dem volumengewichteten Durchschnittspreis der GOLD-Aktien an der Toronto Stock Exchange für die fünf Handelstage vor dem Abschluss. Solche Aktien unterliegen einer viermonatigen und eintägigen Haltefrist sowie bestimmten zusätzlichen Wiederverkaufsbeschränkungen gemäß den Bestimmungen des Abkommens.Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, unter anderem dem Erhalt der erforderlichen Genehmigung der Toronto Stock Exchange. Die Parteien gehen derzeit davon aus, dass die Schließung im März 2020 erfolgen wird.Das Almaden-Projekt befindet sich etwa 140 Straßenkilometer nördlich von Boise und etwa 24 km östlich von Weiser im Bezirk Washington, Idaho. Der Zugang zum Projekt erfolgt über gut instandgehaltene asphaltierte und Schotterstraßen, die östlich des U.S. Highway 95 bei Weiser abfahren. Die nächstgelegene Hochspannungsleitung (230 kV) befindet sich 10 km östlich des Projekts. Das Projekt besteht aus zwei Pachtbeständen (12 patentierte Bergbau-Claims und ein Bergbau-Pachtvertrag) und 210 nicht patentierten Bergbau-Claims für eine Gesamtfläche von etwa 1.724 ha.Das Projekt Almaden ist eine von mehreren epithermalen Goldlagerstätten mit geringer Sulfidierung, die mit dem Northern Nevada Rift in Zusammenhang stehen, zu denen die Hollister- und Midas-Minen der Hecla Mining Company im Norden Nevadas, die Delamar- und Florida Canyon-Projekte der Integra Resources Corp. im Südwesten von Idaho und das Projekt der Paramount Gold Nevada Corp. auf der anderen Seite der Grenze in Oregon gehören.Die relativ flach liegende, oberflächennahe, vereinzelte Goldmineralisierung bei Almaden ist in Sinter- und verkieseltem (Opal-) Sedimentgestein der miozänen Payette-Formation enthalten, die von Chalcedon-Adern und Stockworks unterlagert ist. Die Mineralisierung wird so interpretiert, dass sie sich in einer Umgebung mit heißen Quellen in den oberen Schichten eines epithermalen Systems gebildet hat. Die Goldmineralisierung steht in Zusammenhang mit einer intensiven Verkieselung und argilischen Alteration, die etwa 1.900 m lang, 500 m breit und 150 m dick ist. Die Lagerstätte wurde von 1980 bis 2012 von mehreren Unternehmen, darunter Homestake und Amax Gold Inc., mit Unterbrechungen gebohrt. Die meisten dieser Bohrungen wurden durch vertikale Löcher innerhalb von 100 m von der Oberfläche durchgeführt, wobei über 200 Löcher in einer Mineralisierung endeten.Das Projekt war Gegenstand einer historischen Ressourcenschätzung, die von Western Standard Metals Ltd. ("Western Standard") im Jahr 2009. Die historische Ressourcenschätzung basierte auf 886 Bohrlöchern (61.980 m Bohrungen), die sowohl Rotations- und Reverse-Circulation-Bohrungen (87%) als auch Diamantbohrungen (13%) umfassten. Die Ressourcenschätzung ist historischer Natur und wird vom Unternehmen nicht als aktuelle Ressourcenschätzung behandelt, da eine qualifizierte Person nicht genügend Arbeit im Auftrag des Unternehmens geleistet hat, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren. Western Standard legte die historische Schätzung in einem technischen Bericht offen, der von Paul Tietz, P.Geo. und Michael M. Gustin, P.Geo. von Mine Development Associates, mit dem Titel "Technical Report, Almaden Project, Washington County, Idaho" für das Unternehmen erstellt wurde und am 31. August 2009 in Kraft trat; eine Kopie davon ist unter dem Profil von Western Standard auf SEDAR verfügbar.Im Anschluss an die historische Ressourcenschätzung schloss Western Standard in den Jahren 2011 und 2012 weitere 48 Diamantbohrlöcher (8.254 m Bohrungen) ab, um nach einer hochgradigen Feeder-Mineralisierung zu suchen, Probenmaterial für metallurgische Testarbeiten bereitzustellen und die historischen Ergebnisse von Rotations- und Reverse-Circulation-Probenahmen zu bestätigen. Ausgewählte Bohrabschnitte aus dem Bohrprogramm 2011 bis 2012 sind in Tabelle 1 dargestellt. GoldMining hat nicht genügend Arbeit geleistet, um diese Explorations- und Bohrergebnisse zu verifizieren; das Unternehmen ist jedoch der Ansicht, dass die historischen Explorationsarbeiten für zukünftige Explorationen und als Hinweis auf das Potenzial des Projekts von Bedeutung sind. GoldMining beabsichtigt, eine unabhängige qualifizierte Person zu beauftragen, die unter anderem historische Probenahmen und Ergebnisse verifizieren, den Cutoff-Gehalt in Bezug auf die heutigen Metallpreise untersuchen und einen technischen Bericht einschließlich einer aktuellen Ressourcenschätzung erstellen soll.Paulo Pereira, Präsident von GoldMining Inc. hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Pereira hat einen Bachelor-Abschluss in Geologie von der Universidade do Amazonas in Brasilien, ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition im National Instrument 43-101 und ist Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario.GoldMining ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvermögenswerten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Darüber hinaus besitzt GoldMining eine 75%ige Beteiligung am Rea-Uranprojekt im westlichen Athabasca-Becken in Alberta, Kanada.Amir Adnani, VorsitzenderGarnet Dawson, CEOTelefon:+1 (855) 630-1001E-Mail: info@goldmining.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen: Dieses Dokument enthält bestimmte vorausblickende Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen von GoldMining in Bezug auf sein Geschäft und zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Erwartungen und zukünftige Pläne hinsichtlich des Abschlusses des Erwerbs des Projekts und zukünftiger Explorationsprogramme und anderer Arbeiten auf dem Projekt. Vorausblickende Aussagen basieren auf den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen bezüglich des Geschäfts und der Märkte, in denen GoldMining tätig ist, einschließlich der Tatsache, dass der Erwerb des Projekts wie geplant abgeschlossen wird und die Bedingungen des Abkommens erfüllt werden. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich dass die Parteien möglicherweise nicht alle Bedingungen des Abkommens erfüllen, die inhärenten Risiken der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken, die Ungewissheiten bei der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Explorationsdaten, das Potenzial für Verzögerungen bei den Explorations- oder Erschließungsaktivitäten, die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten, die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht mit den Erwartungen von GoldMinings übereinstimmen, Unfälle, Ausrüstungsausfälle, Rechts- und Genehmigungsangelegenheiten, Arbeitskonflikte oder andere unvorhergesehene Schwierigkeiten oder Betriebsunterbrechungen, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Ungewissheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzierung, einschließlich der Finanzierung von Explorationsprogrammen auf den Projekten, und dass GoldMining möglicherweise nicht in der Lage ist, die historischen Explorationsergebnisse zu bestätigen. Diese Risiken sowie andere, einschließlich der Risiken, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter GoldMinings eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. GoldMining verpflichtet sich nicht, Revisionen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.