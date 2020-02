Das Gold-Silber-Verhältnis wird sich noch ausweiten

Gold und Silber werden letztlich beide deutlich steigen, aber auf kurze Sicht werden die Metalle ihrer aktuellen Kurve folgen, dies erklärt Todd "Bubba" Horwitz von BubbaTrading.com in seinem jüngsten Interview mit Daniela Cambone von Kitco News. Dies bedeute, dass Gold zunächst höher steigen und Silber zurückbleiben werde.Im Moment befinde sich Silber in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Sowohl Gold als auch Silber seien im Januar auf Hochs gestiegen und seitdem wieder gefallen. Der Unterschied bestehe jedoch darin, dass Gold eine Unterstützung bei 1.560 USD gefunden habe, über welcher sich der Preis des gelben Metalls halten konnte. Silber setze dagegen seinen Abwärtstrend zunächst fort, so Horwitz.Demnach werde sich das Gold-Silber-Verhältnis dem Marktexperten zufolge noch ausweiten. Diese Situation könnte dann eine gute Gelegenheit für einen Silberkauf darstellen.© Redaktion GoldSeiten.de