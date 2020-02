Palladiumdefizit soll sich 2020 noch ausweiten  neuer Bericht von Johnson Matthey

Johnson Matthey veröffentlichte in dieser Woche einen neuen Bericht zum Markt der Platingruppenmetalle. Besprochen werden darin die Entwicklungen an den Märkten der einzelnen Metalle im Jahr 2019 sowie die Prognosen für das gerade begonnene Jahr.Die Marktforscher des Unternehmens kommen zu dem Ergebnis, dass am Palladiummarkt in diesem Jahr voraussichtlich erneut ein Angebotsdefizit bestehen wird. Im Vergleich zu einem Defizit von 1,19 Mio. Unzen im Jahr 2019 soll sich die Knappheit in diesem Jahr sogar noch verschärfen.Der Platinmarkt könnte in diesem Jahr bei nicht ausreichender Investmentnachfrage indes ein Überangebot aufweisen, obwohl das gesamte Angebot zum ersten Mal seit 6 Jahren unter 6 Mio. Unzen sinken könnte. Im Jahr 2019 hatte das Defizit hier bei 203.000 Unzen gelegen.Den Bericht können Sie hier in englischer Sprache herunterladen.© Redaktion GoldSeiten.de