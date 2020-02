Hochschild - 150,00 Pence im Auge behalten!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. deutete bereits zum Jahresausklang in 2019 eine marginale Schwäche an, welche sich bislang weiter fortsetzte. Knapp über 150,00 Pence kamen zwar erneut die Käufer auf den Plan. Jedoch die Situation fragil bleibt. Ein weiterer Rückgang unter 150,00 Pence sollte nämlich rasch weitere Verluste bis zur Unterstützung bei 133,00 Pence initiieren, bevor darunter die Marke von 100,00 Pence erreicht werden könnte.Oberhalb von 185,00 Pence würde sich die Lage etwas aufhellen. In der Konsequenz wären Kurssteigerungen bis 200,00 bzw. 232,20 Pence zu erwarten, bevor darüber das Level von 300,00 Pence aus mittelfristiger Sicht interessant werden sollte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.