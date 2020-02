Egon von Greyerz Interview: Corona-Chaos und die Börse tanzt

00:58 US-Aktienmärkte mit neuen Hochs!

01:30 Die Welt hat die Dramatik der Situation nicht erkannt, aber wo ist die Wahrheit?

02:15 Chinas Industrie ist im Prinzip stillgelegt und damit die Exporte

02:50 Börsen und Realität haben sich abgekoppelt

04:15 S&P und Gewinne laufen auseinander

05:25 Aktien werden immer teurer

05:50 Ein Großereignis steht bevor

06:35 Papiergeld erhöht die Volatilität und damit die Gefahren

07:45 Dow-Gold-Ratio kann 0,5 oder weniger erreichen

08:45 95% Aktienverluste drohen

09:55 Gold in Euro, CAD, AUD etc. macht neue Hochs!

10:55 Palladium fehlt in London! Papiermärkte vor dem Knall?

11:45 4 Monate Gelddrucken = 9 x Weltsilberbestand

12:30 Silber wird verbraucht und ist knapp

13:10 Nächstes Ziel Gold-Silber-Ratio - 30 !

14:25 Bis zu 25% Silber sind verantwortungsbewußt

14:50 Einige Geschäfte leiden schon jetzt unter der Corona-Krise

15:10 SGE sammelt große Mengen Basismetalle an, da Abnehmer fehlen

16:00 Die Zeit für einen guten Einstieg in Au, Ag läuft ab

16:25 Lieferketten brechen, Risiken werden unkalkulierbar

17:00 Die nächste Gelddruck-Welle wird vernichtend

17:45 Private Vorsorge mit wichtigen Gütern (z.B. Lebensmittel) ist wichtig!

Egon von Greyerz von Matterhorn Asset Management AG stellt sich den Fragen von Jan Kneist.Die großen Aktienmärkte erreichen neue Hochs! Die Risiken des Coronavirus´ werden unterschätzt und nicht eingepreist! Bisher kamen die Bewertungen immer zurück. Wenn der Knall kommt, ist ein Dow-Gold-Verhältnis von 0,5 denkbar! Derweil steigt Gold in vielen Währungen auf neue Hochs. Zeigt Palladium auf, was bei Gold und Silber droht? Silber ist spottbillig und sehr knapp. Lieferketten von China heraus zerbrechen und einige Waren werden schon knapp. Vorsorgen, so lange es noch geht!© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.