Dundee Precious Metals erklärt erste Quartalsdividende

Der Vorstand von Dundee Precious Metals Inc. kündigte heute eine erste Quartalsdividende in Höhe von 0,02 USD je Stammaktie an. Die Ausschüttung erfolgt den Angaben zufolge am 15. April 2020 an alle Aktionäre des Unternehmens per 31. März 2020 17:00 Uhr (Ortszeit Toronto).Dundee ist ein internationales Goldbergbauunternehmen mit Sitz in Kanada. Zu seinem Portfolio gehören Projekte in Bulgarien, Namibia, Kanada und Serbien.© Redaktion MinenPortal.de