Jeff Christian: Kommentar zu den Metallmärkten

Jeffrey Christian von CPM Group äußerte in einem Kommentar auf NorthMiner.com kürzlich seine aktuelle Einschätzung zur Entwicklung an den Metallmärkten im Jahr 2020.Für den Markt von Gold und Silber ist der Experte optimistisch gestimmt. Demnach seien die Preise der beiden Edelmetalle trotz geringer physischer Investmentnachfrage in der zweiten Jahreshälfte 2019 stark angestiegen. Anders als üblich sei der Preisanstieg nicht durch hohe physische Nachfrage ausgelöst worden, sondern war das Ergebnis von kurzfristigen Käufen durch Momentum-Investoren und Trader von Futures, Optionen, ETFs etc.Nach Auffassung von Christian sei bei einer steigenden Nachfrage nach physischen Investments vor diesem Hintergrund mit noch viel stärkeren Preisanstiegen zu rechnen. Allerdings gehe man bei CPM davon aus, dass die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen die physische Nachfrage erst in einigen Jahren entsprechend antreiben werden. In vier bis sieben Jahren erwarte man dann Goldpreise in Rekordhöhe und deutlich gestiegene Silberpreise.Die Bergbauaktien im Allgemeinen könnten laut Christian in diesem Jahr weiterhin unter dem Desinteresse der großen institutioneller Anleger und der Ernüchterung der Privatanleger leiden.© Redaktion GoldSeiten.de