Greenland Resources liefert Update zum Malmbjerg Molybdenum-Projekt und zur strategischen Marktpositionierung

2018

Region Produktion (Mill. kg Mo) Verwendung (Mill. kg Mo)

Nordamerika 61 36

Südamerika 88 6

Europa 0 65

China 92 95

Sonstige 18 60

Gesamt 259 264

TORONTO, 14. Februar 2020 - Greenland Resources Inc. („Greenland Resources“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update über das „Malmbjerg Molybdenum“-Projekt in Grönland („Malmbjerg“) sowie über das Potenzial für Malmbjerg zum Sicherstellen eines bedeutenden Teils des europäischen Molybdänbedarfs geben zu können. Grönland ist ein assoziiertes überseeisches Gebiet der Europäischen Union („EU“) und genießt ein bevorzugtes Besteuerungssystem im Handel mit der EU. Europa verbraucht etwa 25 % der weltweiten Molybdänproduktion und produziert weniger als 0,04 %.Die Greenland Mineral Authority hat Kommentare zu den Bedingungen der Umwelt- (Environmental Impact Assessment, „EIA“) und Sozialverträglichkeit (Social Impact Assessment, „SIA“) beigesteuert, die in unserer Pressemitteilung vom 9. Dezember 2019 erwähnt werden, und das Unternehmen bezieht sich auf diese. Eine neue Version wird in Grönländisch, Dänisch und Englisch vorgelegt. Zudem arbeitet das Unternehmen mit der Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) an folgenden drei Projekten:- eine hochauflösende Satellitenstudie zur Vorhersage der Gletscherschmelze bei Malmbjerg in den Jahren 2028-2048, um besser zu verstehen, wie die Schätzung der abbaubaren Molybdän-Oberflächen-Mineralressourcen von Malmbjerg mit der derzeitigen beschleunigten Gletscherschmelze, die sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken könnte, zunehmen könnte,- ein aktualisiertes digitales Höhenmodell, das das Ausmaß und die räumliche Verteilung der jüngsten Veränderungen der Gletscherdicke zeigt, und- eine Zeitreihe der jährlichen Oberflächen-Massenbilanz auf dem Malmbjerg, um die standortspezifische Zunahme der Eisschmelze in den letzten vier Jahrzehnten zu verstehen.In Bezug auf die strategische Marktpositionierung ist das Management der Ansicht, dass Malmbjerg die einzige Quelle für Climax-Molybdän mit wenigen schädlichen Elementen in und für Europa darstellen könnte. Die Daten der International Molybdenum Association, deren Mitglied Greenland Resources ist, weisen aus, dass Europa von der weltweiten Produktion 2018 in Höhe von 260 Millionen kg Molybdän 65 Millionen kg verbraucht hat, aber selbst seit der 1973 erfolgten Schließung der Mine in Knaben, Norwegen, über keine signifikante Molybdänproduktion mehr verfügt, nachdem dort mehr als sechzig Jahre lang Molybdän gefördert wurde. Die folgende Tabelle zeigt eine regionale Zusammenfassung der Produktion und Verwendung des Molybdän für 2018 in Millionen kg (Mill. kg Mo):Die Molybdänvorkommen von Malmbjerg hat gemessenen und angezeigten Ressourcen von 247,1 Millionen Tonnen bei 0,180 % MoS2 für 266 Millionen kg Molybdän (RPA, 2018). Das Projekt profitiert von einer von Wardrop (jetzt Tetra Tech) erstellten Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2008, einer Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (SRK, 2007) und verfügt über eine frühere Nutzungslizenz, die 2009 erteilt wurde. Im Hinblick auf die kürzlich abgeschlossene technische Optimierung (DRA 2018) und die Eigentümerschaft von Greenland Resources muss das Unternehmen die EIA und SIA aktualisieren, um eine neue Nutzungslizenz zu erhalten. Einmal erteilte Nutzungslizenzen sind 30 Jahre gültig und können um weitere 20 Jahre verlängert werden, ohne dass ein erneuter Antrag auf Genehmigung gestellt werden muss.Jim Steel, P.Geo., M.B.A., der als „Qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 fungiert, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt. Greenland Resources ist ein von der Ontario Securities Commission regulierter und meldepflichtiger kanadischer Emittent, der sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralvorkommen in Grönland spezialisiert hat. Das Vorzeigeprojekt ist das zu 100 % im eigenen Besitz befindliche Vorkommen von reinem Molybdän in Malmbjerg, ein Vorkommen von Climax-Molybdän der Spitzenklasse im östlichen Teil der Mitte Grönlands. Das Unternehmen mit Sitz in Toronto wird von einem Managementteam geleitet, das eine umfangreiche Erfolgsbilanz in der Bergbauindustrie und auf den Kapitalmärkten vorweisen kann. Weitere Details finden Sie auf unserer Website (www.greenlandresources.ca) sowie in unseren kanadischen aufsichtsrechtlichen Unterlagen zum Profil von Greenland Resources unter www.sedar.com.Ruben Shiffman, PhD, Executive Chairman, PresidentKeith Minty, P.Eng, MBA, Engineering and Project ManagementJim Steel, P.Geo, MBA, Exploration and Mining GeologyNauja Bianco, M.Pol.Sci., Public and Community RelationsGary Anstey, Investor Relations 