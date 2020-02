Bulletin Resources Ltd.: Mehr Aufmerksamkeit für die kleine Firma

Wie gestern berichtet, wurde das GEKO-Goldprojekt von einer anderen Firma aus der Insolvenzmasse von Coolgardie Minerals (ASX: CM1) gekauft und Bulletin´s Rechte an dem Projekt wurden bestätigt.Gestern ist ein Artikel zu Bulletin im Market Herald erschienen, was ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das noch relativ unbekannte Unternehmen generieren sollte: Link Die gestaffelte Royalty, die Bulletin an dem Projekt hält, kann zu erheblichen Einnahmen führen, sobald das Gebiet wieder in Produktion ist.Bei einem Goldpreis von 2.300 AUD je Unze würde Bulletin für die ersten 25.000 Unzen eine Zahlung von 5,75 Millionen AUD (10%) erhalten. Davon ist dann ca. ein Drittel (1,9 Mio. AUD) an den vorherigen Besitzer der Royalty abzuführen. So verbleiben zunächst 3,85 Millionen AUD bei Bulletin!Für die nächsten gut 60.000 Unzen erhält Bulletin 4%. Was bei einem Goldpreis von 2.300 AUD gut 5,5 Millionen AUD wären. Vorher muss man aber den Vorbesitzer bezahlen, bis dieser insgesamt 3,25 Millionen AUD erhalten hat (3,25 Mio. minus 1,9 Mio. aus den ersten 25.000 Unzen, Restschuld 1,35 Mio. AUD, Rest bleibt bei Bulletin).Eine erfolgreiche Wiederaufnahme der Produktion auf dem Projekt wäre also für Bulletin extrem wichtig. Das Unternehmen könnte so Einnahmen generieren, die den aktuellen Börsenwert überschreiten.Bulletin ist sehr klein, doch die Aktie war für uns ein extremer Gewinnbringer, da wir über Bulletin die Gratis-Aktien von Pantoro (ASX: PNR) erhalten haben.Diese haben uns Gewinne im fünfstelligen Bereich gebracht!Übrigens war es absolut richtig, die Pantoro-Position zu verkaufen. Pantoro hat sich mit der Übernahme eines neuen Gebietes übernommen und die Aktie hat sich seit unseren Verkäufen mehr als halbiert bzw. sogar gedrittelt!Chart Pantoro:Bei Bulletin bleibe ich weiterhin dabei und hoffe auf eine Wiederaufnahme der Produktion auf dem GEKO Goldprojekt und die entsprechenden Einnahmen.Parallel hat Bulletin mit dem Lake Rebecca Goldprojekt in heißes Eisen im Feuer, das vielleicht für den Nachbarn einmal interessant werden könnte.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.